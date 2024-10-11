Полиция Нижнего Новгорода обнаружила подпольный игровой клуб в центре города. Заведено уголовное дело

В Нижнем Новгороде правоохранители завели уголовное дело по факту организации подпольного игрового клуба в самом центре города. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.
Клуб для игры в покер размещался в помещении кальянной на Большой Покровской. Во время проверки там находились два сотрудника и девять игроков. Полицейские изъяли два стола для игры в покер, комплекты игральных фишек, 27 тысяч рублей и другие предметы.
Одного работника заведения арестовали, другой находится в городе под подпиской о невыезде.
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