Полиция Нижнего Новгорода обнаружила подпольный игровой клуб в центре города. Заведено уголовное дело

В Нижнем Новгороде правоохранители завели уголовное дело по факту организации подпольного игрового клуба в самом центре города. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Клуб для игры в покер размещался в помещении кальянной на Большой Покровской. Во время проверки там находились два сотрудника и девять игроков. Полицейские изъяли два стола для игры в покер, комплекты игральных фишек, 27 тысяч рублей и другие предметы.

Одного работника заведения арестовали, другой находится в городе под подпиской о невыезде.