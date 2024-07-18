Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве участника СВО в Армавире

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве участника спецоперации в Армавире, им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

В воскресенье, 14 июля, подозреваемый поссорился возле местного караоке-бара с бывшим участником спецоперации и ударил его ножом. Пострадавшего не удалось спасти, он умер в больнице.

Сотрудники полиции, опросив свидетелей и изучив записи с камер наблюдения, установили личность злоумышленника. По месту проживания его не застали, мужчина там не появился, в результате его объявили в розыск.

МВД возбудило уголовное дело, однако позже передало его в Следственный комитет.

В марте боец ММА, убивший бывшего участника спецоперации, получил полтора года колонии, однако с этим приговором не согласилась вдова погибшего.