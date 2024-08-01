Полиция накрыла бордель в ХМАО

В Нижневартовске полицейские накрыли бордель, который работал под видом массажного салона. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по ХМАО.

Бордель работал на улице Нефтяников. Его услуги рекламировали в интернете и соцсетях. Полицейские задержали женщин, оказывавших желающим интимные услуги. Им грозит штраф до двух тысяч рублей.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте