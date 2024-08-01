Полиция накрыла бордель в ХМАО
В Нижневартовске полицейские накрыли бордель, который работал под видом массажного салона. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по ХМАО.
Бордель работал на улице Нефтяников. Его услуги рекламировали в интернете и соцсетях. Полицейские задержали женщин, оказывавших желающим интимные услуги. Им грозит штраф до двух тысяч рублей.
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