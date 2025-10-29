Полиция ликвидировала канал продажи сильнодействующих препаратов в Петербурге

Совместная операция сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков и следователей ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области привела к раскрытию схемы нелегальной продажи сильнодействующих препаратов. Об этом сайту Petrograd сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, 33-летний житель Мурино организовал интернет-магазин для продажи препаратов по почте. Полученные средства он направлял на развитие аптечного пункта в Москве, где также осуществлялась незаконная торговля.

Выяснилось, что поставки препаратов организовал владелец аптеки из Ростова-на-Дону, использовавший фиктивные рецепты для сокрытия противоправной деятельности. Мужчина был задержан и доставлен в Санкт-Петербург. Против него возбудили уголовное дело по статье 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта). Расследование продолжается.