Полиция ликвидировала две нарколаборатории в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали две нарколаборатории, организованных в жилых квартирах. Об этом написала «Мойка78» .

Сообщается, что 35-летний мужчина оборудовал жилье под выращивание и хранение запрещенных веществ. В квартире, расположенной в Петроградском районе, обнаружили 18 пакетов с растением общей массой более 800 граммов. Экспертиза подтвердила содержание наркотической травы. Вторую нарколабораторию обнаружили в квартире в Приморском районе. Из помещения было изъято пять кустов с корневой системой.

Следствие возбудило уголовное дело.