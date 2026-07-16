Полиция Ленобласти закрыла подпольный рыбный цех в деревне Ваганово

По данным ведомства, в частном доме в деревне Ваганово 48-летний мужчина и его 46-летняя жена организовали производство рыбы: от вылова до переработки и копчения. На участке находились специализированный катер, разделочный и коптильный цеха, а также бытовка с двумя мигрантами. Рыбу без маркировки и сертификатов продавали через индивидуальное предприятие на розничных рынках и в нестационарных торговых точках.

Во время обысков у пары изъяли два миллиона рублей и сорок тысяч долларов, а также более 12 тонн судака, форели, сига, леща, корюшки и терпуга. Рыночную стоимость партии оценили в 4,7 миллиона рублей. На автомобиль Lexus пары наложили арест.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ (пп. «а», «б»). По факту организации незаконной миграции завели дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (п. «а»). На иностранцев составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ.