Полиция Ленобласти задержала мужчину по подозрению в сбыте наркотиков

Сотрудники транспортной полиции Ленобласти изъяли из незаконного оборота 1,5 килограмма наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Возле железнодорожной станции «Заневский пост-2» они остановили автомобиль, водитель которого оказался курьером-закладчиком. В багажнике автомобиля было обнаружено около 200 граммов запрещенных веществ. Позже в лесу из тайников было изъято еще 1,3 килограмма наркотика двух видов — это была оптовая партия.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу.
Зеленский признал, что Украину не хотят брать в НАТО
Захарова усомнилась в перемирии из-за нарушения Украиной условий прекращения огня
Мужчина упал с моста в Москву-реку
Макрона уличили в попытке возглавить коалицию несогласных с политикой Трампа
В США заявили, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
«Были готовы на все». Как Лавров очаровал всех журналисток в ООН
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте