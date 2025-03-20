Полиция Ленобласти задержала мужчину по подозрению в сбыте наркотиков

Сотрудники транспортной полиции Ленобласти изъяли из незаконного оборота 1,5 килограмма наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Возле железнодорожной станции «Заневский пост-2» они остановили автомобиль, водитель которого оказался курьером-закладчиком. В багажнике автомобиля было обнаружено около 200 граммов запрещенных веществ. Позже в лесу из тайников было изъято еще 1,3 килограмма наркотика двух видов — это была оптовая партия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу.