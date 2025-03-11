Полиция Ленобласти обнаружила нарколабораторию с килограммами наркотиков

Во Всеволожском районе Ленобласти задержан подозреваемый в организации нарколаборатории. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из лаборатории подозреваемого изъяли примерно пять килограммов наркотиков, более ста литров подозрительной жидкости, а также различные оборудование и химические реагенты.

Мужчину поместили под стражу. Ведется расследование обстоятельств данного дела.

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