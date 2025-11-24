Полиция Ленобласти арестовала двух монтеров-железнодорожников по подозрению в убийстве

Вечером 22 ноября в правоохранительные органы Бокситогорского района поступило сообщение от медика скорой помощи. Врач рассказал о обнаружении тела мужчины с травмами около дома №39 шестого микрорайона Пикалево, сообщила Piter.TV пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли тело 51-летнего мужчины с колото-резаной раной спины. Подозреваемыми стали двое местных жителей 27 и 29 лет, которые уже имели проблемы с законом и работали на железной дороге.

По данным следствия, между потерпевшим и подозреваемыми возник конфликт, в ходе которого мужчинам нанесли множественные ножевые ранения в спину. Пострадавший пытался убежать, но получил серьезные травмы, которые оказались смертельными, и скончался прямо перед домом.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), и компетентные органы решают вопрос о мере пресечения для подозреваемых.