Полиция Кузбасса изъяла у местных жителей 271 единицу оружия за прошлый месяц

С начала 2025 года сотрудники силовых структур провели в Кузбассе более 2,2 тысячи проверок владельцев гражданского оружия. В результате выявили свыше 188 нарушений правил хранения и регистрации, написал сайт sibdepo.ru.
«В марте у жителей региона изъята 271 единица оружия по различным основаниям» — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
Основные проблемы, с которыми столкнулись проверяющие, — просроченные документы и ошибки в учете.
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