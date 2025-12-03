Полиция Коми уличила экс-учительницу в создании мошеннического сайта интим-услуг

В Коми поймали 37-летнюю жительницу Владимирской области, ранее работавшую учительницей информатики, на создании мошеннического сайта с предложением услуг интимного характера. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По версии правохранителей, она размещала фиктивные анкеты и выманивала предоплату у клиентов под предлогом встреч. Получив деньги, женщина блокировала контакты.

Пострадали минимум двое мужчин: 55-летний вахтовик перевел 14 тысяч рублей, а 23-летний сотрудник транспортной компании — девять тысяч.

Злоумышленницу задержали. При обыске у нее изъяли семь банковских карт и шесть мобильных телефонов. Против экс-учительницы завели уголовное дело за мошенничество.

