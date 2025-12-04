Полиция Кабардино-Балкарии обнаружила партию контрафактного алкоголя на 1,5 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии предотвратили распространение крупной партии фальсифицированного алкоголя общей стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Поддельная продукция была обнаружена в автомобиле, управляемом молодым человеком из Баксанского района. Во время осмотра машины сотрудники ГИБДД выявили более четырех с половиной тысяч бутылок алкогольных напитков известных брендов, на которых отсутствовали обязательные акцизы.

Стражи порядка установили личность владельца товара. В отношении 26-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.