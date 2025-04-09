Полиция Ижевска задержала сотрудников агентства недвижимости, подозреваемых в мошенничестве

В Ижевске сотрудники уголовного розыска МВД по Удмуртии задержали директора и четырех работников местного агентства недвижимости. Об этом сообщила сайту Izhlife пресс-служба ведомства.

По версии следствия, задержанные размещали на сайтах объявления о сдаче квартир по ценам ниже рыночных. Обратившихся клиентов приглашали в офис для оплаты риелторских услуг и подписания договора. После перевода денег клиентам предоставляли доступ к базе данных, где была неактуальная или вымышленная информация об аренде жилья. Реальных вариантов аренды люди не получали.

Установлена причастность задержанных как минимум к шести эпизодам мошенничества. Уголовные дела переданы в Следственное управление МВД по Удмуртской Республике. Расследование продолжается.