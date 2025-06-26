Полиция ХМАО задержала двух мужчин, которые вылавливали и продавали краснокнижную рыбу

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в незаконном вылове и продаже редких видов рыб, занесенных в Красную книгу. Их действия привели к значительному ущербу водным биологическим ресурсам, который оценивается в сумму свыше 13 миллионов рублей. Об этом написал Ura.ru .

Задержанные занимались промыслом и продажей стерляди и сибирского осетра, торговля которыми запрещена из-за угрозы исчезновения популяций. У задержанных изъято 207 особей стерляди и 23 особи сибирского осетра. Продажа рыбы осуществлялась через специальные чаты в мессенджерах.

По результатам оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и ожидают судебного разбирательства.