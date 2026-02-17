Полиция Екатеринбурга задержала трех человек, которые совершили жестокое убийство 23 года назад
Следственные органы Екатеринбурга объявили о задержании троих граждан, подозреваемых в совершении убийства, произошедшего в 2003 году. Следствие установило, что трое подозреваемых, включая женщину и двоих мужчин, совершили жестокое убийство и расчленили тело жертвы, написало URA.RU.
Преступление было совершено в ночное время суток в одной из жилых квартир Кировского района Екатеринбурга. Через два месяца после убийства человеческие останки были обнаружены в различных частях города. Комплекс следственных мероприятий позволил раскрыть личность потерпевшей и выйти на след преступников.
Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание за совершение тяжких преступлений против личности.