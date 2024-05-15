Полиция Челябинска задержала наркокурьера из Зимбабве, который учился в местном вузе | 360°

Криминал 15 мая 2024, 13:03 Полиция Челябинска задержала наркокурьера из Зимбабве, который учился в местном вузе

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В Челябинске правоохранители задержали наркокурьера из Зимбабве, который при себе имел 175 граммов запрещенного вещества. Об этом написал сайт Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Во время обыска, где проживал подозреваемый, стражи порядка обнаружили тайники, подготовленные наркокурьером для сбыта. Всего у иностранца изъяли около четырех граммов наркотиков.

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Полицейские выяснили, что африканец работал на интернет-магазин, распространяющий запрещенные синтетические вещества. Параллельно с работой наркокурьером он обучался в местном вузе.