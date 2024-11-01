Полиции Башкирии удалось раскрыть убийство женщины 10-летней давности

В Башкирии правоохранители раскрыли убийство, произошедшее еще в 2013 году в селе Месягутово. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на региональный Следком.

Мужчина во время конфликта с сожительницей схватил ее за голову и сильно ударил о землю. Пострадавшая погибла через некоторые время по причине закрытой черепно-мозговой травмы. Сразу после случившегося обвиняемый уехал к приятелю распивать спиртные напитки, даже не попытавшись помочь женщине.

Во время допроса один из свидетелей признался, что его знакомый не раз поднимал руку на сожительницу. Дело направили в Салаватский межрайонный суд для рассмотрения по существу.