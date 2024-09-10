Полицейского заподозрили в многомиллионном мошенничестве с землей в Ленобласти

78.ru: в Петербурге по делу о мошенничестве с землей задержали полицейского

Управление собственной безопасности МВД России раскрыло мошенничество с участком земли в Ленобласти на 31,5 миллиона рублей. Одним из фигурантов уголовного дела стал полицейский. О его задержании сообщил сайт 78.ru .

Около двух лет назад злоумышленники предложили бизнесмену помочь с оформлением участка во Всеволожском районе. Они обещали добиться, чтобы его перевели из федерального лесного фонда в категорию сельскохозяйственных угодий.

В течение 2022 года подозреваемые вытягивали из потерпевшего деньги. К моменту, когда он осознал обман и обратился в полицию, они получили 31,5 миллиона рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество». Правоохранители вычислили участников аферы, в том числе одного полицейского в Санкт-Петербурге.

Другое преступление, связанное с недвижимостью, расследовали в Керчи, сообщили «Известия». Силовики задержали адвоката, которая пообещала клиентке за 300 тысяч рублей помочь узаконить постройку.