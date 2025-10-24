Полицейский задержал мужчину, который занимался незаконной рыбалкой в Нижегородской области

Полицейский Перевозского округа Нижегородской области задержал мужчину, который занимался незаконной рыбалкой. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В сентябре на реке Пьяна у села Ичалки был задержан житель Заволжья. Он ловил рыбу с помощью 70-метровой сети, применение которой запрещено из-за вреда водным биоресурсам и опасности массовой гибели рыбы, включая охраняемые виды.

У нарушителя изъяли сеть и резиновую лодку. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.