Полицейские закрыли подпольное казино в Петроградском районе Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нелегального казино в Петроградском районе Северной столицы. Злоумышленники организовали подпольный бизнес в квартире на Лахтинской улице. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Силовики в ходе обыска изъяли восемь игровых автоматов и 15 компьютеров, которые были оборудованы для проведения азартных игр. Во время оперативных действий в подпольном казино находились трое клиентов и три администратора. Всех их доставили в отдел полиции.
Следователи возбудили уголовное дело. Игроков отпустили после проведения профилактической беседы.
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