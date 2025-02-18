Полицейские закрыли два подпольных казино в Челябинске

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность двух нелегальных игорных заведений, которые маскировались под обычные квартиры в Челябинске. Организаторы подпольного бизнеса вели свою деятельность скрытно, заходя внутрь только по звонку, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

Во время спецоперации силовики изъяли технику и денежные средства в размере 200 тысяч рублей, Игорные заведения располагались за неприметными входными дверями без каких-либо вывесок и наружной рекламы. В момент проведения оперативных мероприятий в заведениях находилось десять игроков.

Установлено, что организованная группа из семи женщин занималась криминальным бизнесом с 2023 по 2024 годы. Все участницы банды стали фигурантами уголовного дела.