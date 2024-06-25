Полицейские задержали жителя Челябинской области, устроившего стрельбу во дворе жилого дома

В Копейске задержали местного жителя, которого подозревают в стрельбе в жилом доме. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Предположительно, пьяный мужчина обстрелял из пневматического оружия дверь и банку. Жители дома вызвали полицию.

В отношении нарушителя составили два административных протокола.

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