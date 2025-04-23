Полицейские задержали ранее судимого жителя Удмуртии, который угнал иномарку

В Октябрьском районе Ижевска полицейские задержали ранее неоднократно судимого жителя Удмуртии. Его подозревают в угоне автомобиля Mazda, который был припаркован во дворе дома. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Мужчина несколько месяцев наблюдал за машиной и понял, что она не используется. В начале апреля он вызвал эвакуатор и перевез иномарку из города. Затем злоумышленник сдал автомобиль на разборку.

Возбуждено уголовное дело.