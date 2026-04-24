Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, которого подозревают в угоне и поджоге автомобиля бывшей девушки. Об этом сайту Piter.TV сообщили в МВД России.

По предварительным данным, 27-летний злоумышленник похитил машину Volkswagen Golf от дома на Дачном проспекте. Затем он направился в сторону Кирпичной улицы, где повредил и поджег иномарку, принадлежавшую его экс-возлюбленной. Ущерб составил около 740 тысяч рублей.

Местного жителя поймали спустя несколько часов на проспекте Маршала Жукова. Против него составили административный протокол по статье 7.17 КоАП РФ.