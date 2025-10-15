Полицейские задержали подозреваемого в налете на ювелирный магазин в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Невском районе Санкт-Петербурга молодого человека, который подозревается в попытке ограбления ювелирного магазина. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, информация о взломе торговой точки на Ивановской улице поступила правоохранителям 7 октября. По предварительной информации, злоумышленников было трое. На месте сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека.

Сейчас силовики устанавливают личности соучастников задержанного. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.