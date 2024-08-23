Полицейские задержали подозреваемого в краже денег из кофейни в Пензе

В Пензе сотрудники полиции задержали в Пензе 36-летнего мужчину, которого заподозрили в краже денег из кофейни. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД региона.

Задержанный сообщил, что пришел в торговый центр около четырех часов утра, чтобы снять деньги с банкомата, но обнаружил, что устройство не работает. Тогда он решил зайти в кофейню, где не было персонала, и похитил более 17 тысяч рублей из ящика стола.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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