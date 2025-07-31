Полицейские задержали подозреваемого в краже 10 млн рублей у пенсионерки из Пензы

Пожилая жительница Пензы стала жертвой мошенничества. Подозреваемым в совершении преступления оказался 36-летний уроженец Липецкой области. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

По словам 70-летней женщины, ей позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что с ее банковского счета пытаются перевести деньги злоумышленники. Чтобы спасти сбережения, необходимо их обналичить и перевести на «безопасный счет».

Женщина сняла все деньги и направилась к месту встречи, указанному мошенниками. Там к ней подошел незнакомец, вырвал из рук пакет с десятью миллионами рублей и скрылся.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Липецкой области. Подозреваемого задержали сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.