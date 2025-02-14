Полицейские задержали двух иностранцев с 50 свертками наркотиков в Петербурге

Двое граждан Таджикистана стали фигурантами уголовного дела о незаконном сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, автомобиль иностранцев марки Kia Rio остановили для проверки документов на Купчинской улице. В ходе досмотра у мужчин в возрасте 20 и 29 лет нашли 50 свертков с наркотиками массой 70 граммов, а также 14 таблеток с сильнодействующим веществом.

Одного из подозреваемых заключили под стражу. В ближайшее время суд изберет меру пресечения второму злоумышленнику.