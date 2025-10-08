Полицейские задержали двух фигурантов дела о краже автомобиля в Пензенской области

Подозреваемых в краже автомобиля задержали под Пензой. Похищенную машину ВАЗ-2110 нашли в реке Пензенского района. Об этом сообщило ИА «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

По информации ведомства, 20-летняя владелица машины передала ее своему 22-летнему приятелю для ремонта. После очередной поездки молодой человек решил припарковать автомобиль в поле неподалеку от дома, но, вернувшись, обнаружил, что транспортного средства нет.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, совершивших кражу автомобиля. Ими оказались 19-летние юноши. Подозреваемые признали свою вину. По их словам, они увидели машину в поле и решили ее обокрасть.

«Парни сняли с автомобиля колеса, магнитолу, сиденья и двери, оставив от него практически один каркас. Затем молодые люди установили на транспорт старые колеса и отбуксировали автомобиль в реку, пытаясь таким образом скрыть следы преступления. Часть похищенного они продали, прибыль поделили пополам», — уточнили в ведомстве.

В полиции возбудили уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.