Полицейские уничтожили плантацию конопли у Эрмитажа

МВД: житель Петербурга выращивал коноплю в двух шагах от Эрмитажа

Фото: РИА «Новости»

Полиция Санкт-Петербурга уничтожила ферму по выращиванию конопли, которая находилась рядом с Эрмитажем. Наркоплантацию в своей квартире на Миллионной улице устроил местный житель. Об этом сообщило пресс-служба регионального управления МВД.

По информации полицейских, 40-летний петербуржец устроил в комнате самодельный парник в палатке, установив туда вытяжку и угольный фильтр. На организацию фермы мужчина взял кредит в банке. Агрария задержали.

«Изъято около 1,3 килограмма высушенного растения, расфасованного по пакетам, кроме того, нерасфасованное вещество растительного происхождения хранилось в 13 пластиковых контейнерах», — уточнили в ведомстве.

Задержанный заявил, что коноплю он выращивал для личного употребления, но объемы производства говорили об обратном. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный оборот наркотиков».

Этой зимой в Анапе полицейские обнаружили в сарае у местного жителя 20 тысяч доз мефедрона. Кроме того, мужчина выращивал коноплю.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте