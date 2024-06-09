Полицейские уничтожили плантацию конопли у Эрмитажа

МВД: житель Петербурга выращивал коноплю в двух шагах от Эрмитажа

Полиция Санкт-Петербурга уничтожила ферму по выращиванию конопли, которая находилась рядом с Эрмитажем. Наркоплантацию в своей квартире на Миллионной улице устроил местный житель. Об этом сообщило пресс-служба регионального управления МВД.

По информации полицейских, 40-летний петербуржец устроил в комнате самодельный парник в палатке, установив туда вытяжку и угольный фильтр. На организацию фермы мужчина взял кредит в банке. Агрария задержали.

«Изъято около 1,3 килограмма высушенного растения, расфасованного по пакетам, кроме того, нерасфасованное вещество растительного происхождения хранилось в 13 пластиковых контейнерах», — уточнили в ведомстве.

Задержанный заявил, что коноплю он выращивал для личного употребления, но объемы производства говорили об обратном. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный оборот наркотиков».

Этой зимой в Анапе полицейские обнаружили в сарае у местного жителя 20 тысяч доз мефедрона. Кроме того, мужчина выращивал коноплю.