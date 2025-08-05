Полицейские с помощью дрона обнаружили браконьера с краснокнижной рыбой в ХМАО

Правоохранители задержали 35-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа за незаконный вылов сибирского осетра. Редкие особи, согласно законодательству, находятся под охраной государства и внесены в Красную книгу России. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей Транспортной полиции Урала.

По информации ведомства, стражи порядка использовали дрон для патрулирования реки Обь. Нарушителя задержали после того, как он подплыл на моторной лодке к острову Халапантский.

«Гражданин не догадывался, что с воздуха за его действиями наблюдает дрон, управляемый стражами правопорядка. В плавательном средстве браконьера правоохранители обнаружили три особи осетра, занесенного в Красную книгу», — говорится в сообщении.

Эксперты подтвердили изъятие сибирского осетра. Подозреваемый — безработный житель Югры, ранее привлекавшийся за кражу и незаконный оборот наркотиков. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного по статье о незаконной добыче особо ценных видов, занесенных в Красную книгу.