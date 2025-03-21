Следователи раскрыли убийство 29-летней женщины в Кемерове

Следователи Кузбасса завершили расследование убийства 29-летней девушки. В СК сообщили, что преступление совершил ее 37-летний сожитель, написал сайт sibdepo.ru .

По данным ведомства, 20–21 февраля 2024 года мужчина из-за внезапной ненависти нанес женщине несколько ударов ножом в грудь, лицо и шею. Потерпевшая скончалась на месте, агрессор тоже был ранен.

Знакомому обвиняемый сказал, что ранения ему причинила сама погибшая. Эта версия была опровергнута собранными доказательствами.

Пока знакомый отвозил обвиняемого в больницу, тело женщины оставалось в квартире.

Во время следствия криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Были допрошены свидетели, проанализировано более 50 записей с камер видеонаблюдения, проведено свыше 10 судебных экспертиз. Теперь у обвинения есть весомые аргументы, дело передано в суд.