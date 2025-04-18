Полицейские раскрыли дело об угоне иномарки из таксопарка в Ленобласти

Сотрудники полиции Выборгского района раскрыли дело об угоне иномарки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ленинградской области.

По данным полиции, с заявлением об угоне автомобиля Hyundai Sonata обратился 43-летний менеджер таксопарка. Он сообщил, что машина была припаркована на территории таксопарка в 1-м Верхнем переулке.

Полицейские нашли транспортное средство в поселке Назия Кировского района и отправили его на спецстоянку. Затем в поселке Войбокало они задержали 36-летнего жителя Отрадного.

Его подозревают в краже. По этому факту возбудили уголовное дело.