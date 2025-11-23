Полицейские пресекли крупный канал наркосбыта в Югре

Правоохранители задержали 22-летнего житель Урая, который подозревается в распространении наркотиков. Во время обыска силовики обнаружили у мужчины вещественные доказательства его преступной деятельности. Об этом сообщил «Сургут Информ» со ссылкой на пресс-службау полиции Югры.
Всего стражи порядка выявили 10 тайников с синтетическими веществами общим весом около 27 грамм. Задержанный приобрел наркотики онлайн для дальнейшей продажи.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт»). Фигуранта заключили под стражу на время предварительного следствия.
