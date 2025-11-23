Полицейские пресекли крупный канал наркосбыта в Югре

Правоохранители задержали 22-летнего житель Урая, который подозревается в распространении наркотиков. Во время обыска силовики обнаружили у мужчины вещественные доказательства его преступной деятельности. Об этом сообщил «Сургут Информ» со ссылкой на пресс-службау полиции Югры.