Полицейские Петербурга задержали обвиняемую в краже бультерьера у жительницы Сочи

В Санкт-Петербурге завершилась история о пропавшей собаке: оперативники задержали женщину, разыскиваемую за хищение бультерьера стоимостью 123 тысячи рублей. Об этос сайту Petrograd сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По информации полицейских, в мае текущего года на территории города Сочи 45-летняя женщина похитила собаку породы бультерьер, которая принадлежала местной жительнице. Злоумышленницу удалось задержать в понедельник, 15 сентября.

Обвиняемая находилась под подпиской о невыезде, позже ее объявили в федеральный розыск. В ближайшее время суд рассмотрит материалы уголовного дела.