Полицейские Петербурга нашли небольшую наркоплантацию в квартире у местного жителя

В Петербурге правоохранители задержали мужчину, который устроил в жилом помещении подпольную наркоплантацию. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Во время обыска помещения полицейские обнаружили почти 400 граммов мефедрона, а также 13 горшков с кустами конопли.

Мужчина выращивал запрещенные вещества в квартире по проспекту Буденного. Заведено уголовное дело.

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Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel

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