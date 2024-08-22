Сегодня 16:58 Полицейские Петербурга нашли небольшую наркоплантацию в квартире у местного жителя
В Петербурге правоохранители задержали мужчину, который устроил в жилом помещении подпольную наркоплантацию. Об этом сообщил
телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Во время обыска помещения полицейские обнаружили почти 400 граммов мефедрона, а также 13 горшков с кустами конопли.
Мужчина выращивал запрещенные вещества в квартире по проспекту Буденного. Заведено уголовное дело.
Сегодня 17:49 Депутат ГД Колунов предложил вывешивать флаги России на жилых домах
Сегодня 17:49 Строительство школы на 550 мест завершилось в Заветах Ильича
Сегодня 17:40 Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в селе Барановское
Сегодня 17:36 Еще один ВЗУ реконструируют в городском округе Пушкинский к 2025 году
Сегодня 17:32 Дорогу к участкам многодетных семей проложили в поселке Мещерское
Сегодня 17:29 «Реальность будет несколько иной». Справедливый мир для Украины назвали иллюзией
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте