Полицейские Петербурга изъяли у дачника оружие, наркотики и свыше тысячи патронов

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики на дачном участке жителя Санкт-Петербурга в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Рeterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, в ходе обыска силовики нашли шесть пистолетов, пригодных к стрельбе, и свыше тысячи патронов разных калибров. Наряду с оружием стражи порядка изъяли крупную партию марихуаны.

Собственнику дачи избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители назначили ряд экспертиз в рамках расследования уголовного дела.