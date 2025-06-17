Полицейские Нефтеюганска пресекли незаконное изготовление оружия

В Нефтеюганске полицейские задержали мужчину, который занимался незаконным изготовлением огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Югры.

Во время обыска в квартире подозреваемого были найдены и изъяты два переделанных пистолета Макарова, стартовый пистолет Ansar ТТ33, 37 пуль и гильз, 10 патронов, а также оборудование для изготовления боеприпасов. Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы пригодны для выстрела.

«Мужчина пояснил, что нашел объявление о продаже оружия в интернете, приобрел три пистолета и патроны в разобранном виде за 120 тысяч рублей, после чего самостоятельно собрал оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Против жителя Югры возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 223 УК РФ (незаконный оборот и изготовление оружия и боеприпасов), а также по статье 30 УК РФ (покушение на преступление). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.