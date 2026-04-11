Полицейские изъяли партию нелегального алкоголя на 3,8 млн рублей в Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники полиции пресекли деятельность подпольных торговцев алкоголем, изъяв партию немаркированной спиртной продукции на сумму свыше 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Незаконный бизнес организовали два соседа по гаражному кооперативу на улице ГоГРЭС. Склады с контрафактным алкоголем были обнаружены оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с полицейскими из города Бор.

В ходе обыска изъяли 7642 бутылки спиртного неизвестного происхождения и девять канистр со спиртосодержащей жидкостью. Экспертиза подтвердила: в бутылках находилась продукция с содержанием этанола, которая подлежит обязательной маркировке.