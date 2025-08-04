Полицейские ХМАО нашли килограмм наркотиков у курьера из Перми

Правоохранители передал в суд материалы уголовного дела против жителя Перми, задержанного полицейскими на трассе Нефтеюганск — Сургут летом прошлого года. У мужчины обнаружили почти килограмм запрещенных веществ. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».