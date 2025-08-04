Полицейские ХМАО нашли килограмм наркотиков у курьера из Перми

Правоохранители передал в суд материалы уголовного дела против жителя Перми, задержанного полицейскими на трассе Нефтеюганск — Сургут летом прошлого года. У мужчины обнаружили почти килограмм запрещенных веществ. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».
Задержанный вез крупную партию наркотиков из Санкт-Петербурга в Ханты-Мансийский автономий округ для последующего распространения через тайники-закладки. Его подозревают сразу по двум тяжким статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного заключения. Фигурант ожидает решения суда в следственном изоляторе.
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