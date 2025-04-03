Полицейские арестовали подозреваемого в краже мемориальной плиты в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции арестовали подозреваемого в краже мемориальной плиты с могилы героя Советского Союза, расположенной на Северном кладбище. Об этом сообщило СМИ , ссылаясь на источник в органах правопорядка.

Так, 25 марта в дежурную часть обратился 55-летний гражданин с заявлением о пропаже бронзового барельефа с могильной плиты Героя Советского Союза за период с октября прошлого года по 25 марта текущего года.

Полицейские 2 апреля задержали 58-летнего жителя Петербурга, который сознался в содеянном и рассказал, что украл барельефы из бронзы общей стоимостью 270 тысяч рублей.

Выяснилось, что задержанный ранее уже совершал подобные деяния. В частности, он похитил бронзовый барельеф стоимостью 120 тысяч рублей с 20 января по 23 марта, а также еще один барельеф, стоимость которого составила 360 тысяч рублей, с 18 января по 9 февраля.

Ранее мужчина привлекался к ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.