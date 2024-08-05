Политолога Крашенинникова объявили в розыск

Политолога и публициста Федора Крашенинникова* объявили в розыск. Карточка с его данными появилась в базе данных МВД России.

«Федор Геннадьевич Крашенинников*, 16.07.1976. Разыскивается по статье УК», — написано в карточке розыска.

Статья, по которой мужчину разыскивают, не указана.

В сентябре 2022 года Минюст объявил Крашенинникова* иностранным агентом. Политолог утверждал, что против него возбуждено уголовное дело о несоблюдении «иноагентского» законодательства.

Мужчина уехал из России в Литву в августе 2020 года, до этого он получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова* это было уже второе подобное наказание: в 2019 году его оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Telegram-канале.

Крашенинников* был известен как постоянный автор в издании «Ведомости». Кроме того, он сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы» в Екатеринбурге.

* Внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов