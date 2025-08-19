Поклонника напавших на «Крокус» террористов поймали в Удмуртии за поджог поезда

Оправдывавшего в соцсетях теракт в «Крокусе» преступника задержали в Удмуртии за попытку поджога поезда. Об этом со ссылкой на данные ФСБ сообщил ТАСС .

Поджечь состав диверсант пытался в городе Глазове. При проверке выяснилось, что диверсант — уроженец одной из стран Центральной Азии и сторонник запрещенной в России террористической организации.

При изучении данных его мессенджера Telegram и аккаунтов в соцсетях силовики пришли к выводу, что он также оправдывал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, унесший жизни 149 человек, один посетитель пропал без вести, более 600 человек пострадали.

Исполнители атаки на «Крокус», как известно, пытались после этого сбежать на Украину.