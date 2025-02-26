Появилось фото зачинщика драки в Ермолине после задержания

Зачинщика потасовки в Ермолине уже арестовали на 13 суток по административной статье о неповиновении сотруднику полиции. Фото мужчины после задержания появилось в распоряжении 360.ru.

Драка произошла в одном из магазинов поселка Ермолино. По данным МВД, полицейские приехали на вызов и задержали неадекватного мужчину, оказавшегося уроженцем Дагестана.

Происходящее не понравилось его приятелям, началась массовая драка. На место вскоре вызвали еще один наряд полиции.

Один из очевидцев побоища отметил, что участники драки проживают в общежитии и уже не раз нарушали общественный порядок.

В общей сложности правоохранители задержали 27 человек.