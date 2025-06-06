Появились кадры погони за террористом в Рязанской области

Росгвардия показала видео операции по срыву теракта с БПЛА в Рязанской области

В Рязанской области силовики предотвратили теракт с использованием беспилотников. Подозреваемого настигли недалеко от военного объекта. Пресс-служба Росгвардии показала операцию.

Охранявшие военный объект росгвардейцы камерой наблюдения засекли мужчину, который собирался устроить атаку с помощью БПЛА, и незаметно подкрались к нему. Злоумышленник не собирался сдаваться, на опушке завязалась погоня.

«В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован», — сообщили силовики.

У мужчины забрали травматический пистолет, переделанный в боевой. Взрывотехники обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, оснащенных гранатами РКГ-3 и возможностью дистанционного управления.

В Севастополе силовики схватили мужчину, который заложил взрывчатку в Балаклавском районе. Он действовал по заданию Службы безопасности Украины.