Прохожий зарезал москвича на глазах у его внучек в парке

Мужчину зарезали на глазах у двух внучек в парке на востоке Москвы

СУ СК России по Москве/Telegram
Фото: СУ СК России по Москве/Telegram

Мужчину зарезали на глазах у двух его 10-летних внучек в парке на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.

«Вечером 4 июня на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная, обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — уточнили в ведомстве.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения. На них было видно, что в момент происшествия рядом с погибшим находились две его 10-летние внучки. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

В ведомстве отметили, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Москве ранее зарезали 24-летнего парня за замечание о припаркованном на тротуаре автомобиле. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

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