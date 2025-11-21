Похищенная богородским маньяком вела Telegram-канал

Они заявили, что девушка выкладывала туда фотографии из машины похитителя, а также записи с телефона маньяка.

В день своего исчезновения девушка опубликовала большой пост о расставании, который ходит по Сети как минимум с 2017 года. Его авторство разные источники приписывают авторам любовных романом Елене Шубиной и Анне Ловчиковой.

О задержании и аресте обвиняемого в убийстве двух девушек, склонении к потреблению наркотиков и изнасиловании жителя Богородского округа подмосковный СК сообщил в минувший четверг, 20 ноября.

В ведомстве заявили, что показания на него дала сбежавшая пострадавшая, которую нашли в больнице Волгоградской области.

По версии следствия, мужчина через интернет искал нянь сыну и приглашал их на постоянное место жительства в свой дом. Две приехавшие к нему девушки пропали. Поиски продолжаются до сих пор.