Поджог в отделении банка в Путилкове устроил подросток-нелегал

Подросток, который по указанию мошенников устроил взрыв в отделении банка в Подмосковье, находился в России нелегально. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

По его словам, злоумышленнику дали задание «освободить помещение банка». Для этого нужно было облить бензином банкомат и вход в отделение, после чего поджечь их.

Источник отметил, что подросток — приезжий из страны ближнего зарубежья. Поджигателя задержали прохожие и передали силовикам.

Пожар произошел в поселке Путилкове в Красногорске. Повредило двери банковского отделения, расположенного в жилом доме, а улицу усыпало осколками стекла.

Правоохранители оцепили часть здания и начали проверку. Позднее полиция установила, что поджог совершил 16-летний школьник.