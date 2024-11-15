Поджегшего мемориал жертвам теракта в «Крокусе» москвича арестовали

Щербинский суд Москвы оштрафовал мужчину, поджегшего стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в поселении Десеновское. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Москвич гулял поздно ночью и увидел около памятника воинам-участникам локальных конфликтов мягкие игрушки, которые неравнодушные жители оставили в память о жертвах теракта в «Крокусе». Мужчина достал зажигалку и поджег игрушки.

Из-за огня на камне-памятнике образовалась гарь и копоть. На избавление от загрязнений клининговая служба потратила почти два часа.

«Суд считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа», — отметили в суде.

Зажигалку признали вещественным доказательством и постановили уничтожить.

Ранее две девушки-блогеры решили поглумиться над памятью погибших в «Крокусе». Они приехали к зданию концертного зала и шутили на камеру, что «будут устраивать теракт». После они записали ролик уже с извинениями.