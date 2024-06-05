Подстрекатели подростков к диверсиям на железной дороге получили сроки

Наказание в 17 лет и 22 года получили два диверсанта, заставившие подмосковных подростков поджигать релейные шкафы на железной дороге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

В ведомстве подчеркнули, что часть срока осужденные проведут в тюрьме, а на остальное время останутся в колонии строгого режима.

«Суд приговорил Евгения Заичкина к 17 годам лишения свободы, а Кирилла Горькова — к 22 годам и трем месяцам», — заявил собеседник агентства.

По гражданскому иску с осужденных взыскали 320 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба РЖД.

В приговоре говорится, что мужчины в рамках выполнения задания, полученного от украинских спецслужб, шантажом заставили подростков поджигать релейные шкафы на железной дороге в Наро-Фоминском городском округе. В качестве доказательства выполнения приказа диверсанты требовали от несовершеннолетних снимать свои действия на видео.

Суд признал мужчин виновными в диверсиях, создании диверсионного сообщества и вовлечении подростков в особо тяжкое преступление.

В конце мая Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам колонии подмосковного бармена Владимира Малину за серию диверсий на железной дороге и госизмену. Осужденного задержали в рамках расследования поджога релейного шкафа на железной дороге около Наро-Фоминска. Криминалисты установили причастность Малины еще к двум терактам, подготовке к новым, а также связь с признанной в России террористической организацией.